Nissan IMk, ecco il prototipo che anticipa l’auto del futuro La casa giapponese entra nell'era post Goshn e rilancia sulle citycar elettriche di Mario Cianflone

TOKYO. Nissan rilancia sull'elettrico e la guida autonoma con una show car che anticipa il futuro e, soprattutto l'era del dopo Ghosn incarnata dal nuovo ceo designato Makoto Uchida che prenderà a gennaio le redini del pilastro nipponico dell'Alleanza. Il futuro del marchio nipponico viene esibito con la concept IMk, svelato sotto i riflettori del salone di Tokyo, tradizionale vetrina dell'auto del futuro. IMk, al contrario di altri show car come la IMx di due anni fa che era un enorme crossover elettrico, punta a interpretare il concetto di city car alla spina. E infatti prende le forme e le dimensione di una K-Car, cioè le super utilitarie dalle forme squadrate e bizzarre che popolano le strade giapponesi.

Il nuovo concept rientra nella visione Nissan denominata Intelligent Mobility che pone al centro della sua missione veicoli alimentati, guidati e integrati nella società. E ispirandosi a questi concetti gli ingegneri giapponesi hanno concentrato il loro sforzo nel segmento city car, il più importante in Giappone ma in continua crescita anche nel resto del mondo. Il risultato è il concept IMk, che si basa sulla nuova piattaforma Ev. Più di una normale city car, il nuovo concept car si nota per il design elegante e per il comfort e la sicurezza offerta al guidatore, caratteristiche pensate per ridurre lo stress durante le giornate passate nel traffico cittadino.

Nissan IMk, design futuristico

L'estetica minimalista di Nissan IMk si denota nelle proporzioni dell'auto che prende spunto dalla filosofia di nuova concezione Nissan chiamata “Timeless Japanese Futurist”, che tradotto diventa “Futurismo giapponese senza tempo”. La parte esterna ottiene linee fluide rifinite con motivi giapponesi applicati con cura. Il colore rosso ramato “Akagane” è un omaggio agli artigiani giapponesi che hanno utilizzato il rame per creare opere d'arte non fine a sé stesse ma anche funzionali nella vita di tutti i giorni. La calandra V-motion, abbinata al motivo a intreccio presente nella zona delle luci posteriori danno l'impressione di essere di fronte a una elaborata lavorazione in legno. Nella parte anteriore la griglia frontale che di norma si trova sulle auto con motore termico, in questo caso è sostituita da un elemento di design che abbina stile e funzionalità, senza però dimenticare di proteggere le preziose tecnologie che si trovano appena dietro di esso. Le dimensioni ufficiali di IMk sono 3434 mm in lunghezza, 1512 mm in larghezza (escluso lo specchietto retrovisore) e 1644 mm in altezza.

Interni accoglienti e hi-tech

Lo spazio interno della nuova concept richiama l'ambiente “lounge” con sedute accoglienti e rilassanti tanto che passeggeri e guidatore avranno l'impressione di essere seduti su una nuvola. Volante, quadro strumenti e porte richiamano il colore Akagane, per dare luminosità all'interno dell'abitacolo. Inserti in legno sono posizionati all'interno delle portiere e richiamano la tecnica di falegnameria giapponese detta kigumi, capace di donare un senso di calma interiore. Il cruscotto, oltre al pulsante Start e al cambio, non offre altri comandi fisici. Questi, e le varie impostazioni sono fruibili tramite icone soft illuminate all'interno della finitura Akagane. Velocità e indicazioni del navigatore sono a disposizione del pilota all'interno di un display “prism” senza cornice che da l'impressione di essere sospeso a mezz'aria. Quando viene utilizzata la superficie touch di tale display, lo schermo è attraversato dall'immagine di uno stormo di uccelli. L'illuminazione interna si adegua ai colori del display prism, a seconda dei contenuti visualizzati.

Connessa e parcheggia da sola

La connettività è un altro degli aspetti che sono enfatizzati in IMk. Il conducente può applicare le proprie impostazioni personali di guida (tra cui posizione del sedile, climatizzazione e così via) semplicemente utilizzando uno smartphone. IMk si occuperà anche di avvisare il pilota sul migliore orario per partire per giungere a destinazione nel minor tempo possibile, valutando molte variabili, tra cui, chiaramente, lo stato del traffico. Una volta a casa IMk si parcheggia in autonomia e si integra con il sistema energetico domestico e utilizza, tramite il sistema Nissan Energy Share, la batteria per bilanciare il fabbisogno energetico della casa.