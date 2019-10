Nissan, IMk elettrica e autonoma

La guida autonoma, la propulsione elettrica e la connettività sono elementi ormai irrinunciabili. La Nissan IMk Concept EV non fa eccezione e propone la versione più avanzata del ProPILOT 2.0, al quale si abbina il nuovo Remote Park controllabile tramite smartphone per eseguire le manovre dall'esterno. L'integrazione dei dati provenienti dal cloud e dai sensori di bordo consente inoltre di fornire al guidatore informazioni sui pericoli presenti al di fuori del proprio campo visivo grazie alla tecnologia I2V. Sul conto del motore elettrico e delle batterie non sono state invece fornite informazioni dettagliate.