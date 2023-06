Nissan indaga sul ceo Uchida che mise sotto sorveglianza il suo vice Gupta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nissan ha avviato un’indagine sulle affermazioni di un consulente senior secondo cui l’amministratore delegato Makoto Uchida avrebbe sorvegliato il suo vice Ashwani Gupta.

Le affermazioni, riportate per la prima volta dal Financial Times, sono state fatte da Hari Nada, 58 anni, consulente senior di Nissan, in una lettera del 19 aprile agli amministratori indipendenti del consiglio di amministrazione della casa automobilistica giapponese.

Istantanee che rivelano una netta spaccatura all’interno dell’alta dirigenza sui rapporti tra Nissan e Renault e le preoccupazioni per i trasferimenti di proprietà intellettuale alla casa automobilistica francese.

Nella lettera, Nada afferma che Uchida ha effettuato una sorveglianza per un lungo periodo. Nada ha affermato che si trattava di un tentativo di acquisire influenza per rimuovere un dirigente e un membro del consiglio di amministrazione che il ceo di Nissan considerava un ostacolo al raggiungimento di un nuovo accordo con il partner dell’alleanza Renault. Gupta, nominato direttore operativo nel 2019, aveva messo in discussione i termini dell’accordo rivisto che Uchida stava cercando di finalizzare con Renault, secondo la lettera di Nada.