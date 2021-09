Nissan Interstar, Primastar e Townstar, arrivano i nuovi veicoli commerciali leggeri

2' di lettura

Nissan presenta la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri: Interstar, Primastar e l'ultimo arrivato Townstar. Nuove denominazioni commerciali e una gamma semplificata in grado di fornire soluzioni di mobilità efficienti ai clienti business. Nissan rafforza la sua presenza nel segmento dei grandi furgoni con Interstar (ex NV400), mentre Primastar (ex NV300) è la soluzione di medie dimensioni pratica e versatile ed il nuovo Townstar è il protagonista nel segmento dei furgoni compatti. Il nuovo LCV compatto versatile e competitivo è disponibile con motore benzina o 100% elettrico. In quest’ultima versione Townstar raccoglie l'eredità di e-NV200, pionere degli Lcv elettrici e si propone come soluzione di mobilità sostenibile anche per le consegne dell'ultimo miglio e le zone a traffico limitato.

Pensato per la massima efficienza e versatilità nei contesti urbani, Townstar dispone di entrambe le motorizzazioni sia in versione van che combi per il trasporto passeggeri. Il 1.3 benzina da 130 CV e 240 Nm di coppia è conforme allo standard di emissione Euro 6d-Full, mentre l’elettrico con batteria da 44 kWh e 245 Nm di coppia dispone di un innovativo sistema di gestione dei consumi e di raffreddamento della batteria, garantendo un'autonomia di 285 km. Il nuovo Townstar è equipaggiato con oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l'assistenza alla guida che ne fanno un mezzo comodo, affidabile e sicuro. Per la prima volta, l'Around View Monitor (AVM) è presente su un Lcv compatto Nissan. Una serie di telecamere riproduce una vista dall'alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, facilitando le manovre di parcheggio. Townstar è il primo modello europeo con il nuovo logo Nissan, realizzato sulla piattaforma Cmf-Cd dell'Alleanza presso lo stabilimento di Maubeuge, in Francia.

Loading...