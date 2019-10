Nissan Juke, cambiamento totale ma la personalità originale resta di Massimo Mambretti

3' di lettura

L

’originalità della linea è l’unico reale punto di contatto fra la nuova e la vecchia Juke. Tutto il resto è nuovo, compreso lo stile delle vesti che si definisce secondo gli attuali canoni Nissan. D’altronde, non poteva essere diversamente. Infatti, se è vero che la marcata originalità della precedente Juke portava ad amarla o a odiarla senza compromessi, è altrettanto vero che questo fattore ha contribuito ad attirare continuamente interesse ed è stato mantenuto inalterato per quasi un decennio. Quindi, un po’ paradossalmente, è solo è il ciclo vitale da record per un modello di questo millennio che genera la discontinuità fra le due generazioni della Juke. Un fattore ben percepibile visivamente e ben ravvisabile quando si viaggia o si guida la nuova edizione, come abbiamo fatto sulle strade attorno alla capitale della Catalogna.

A livello funzionale è più la crescita del passo di 10 centimetri portato in dote dall’architettura Cmf-b dell’Alleanza Renault Nissan che ha debuttato con l’attuale Clio che quella della lunghezza da 4,14 a 4,21 metri che pone un abitacolo ben vivibile, anche posteriormente, sotto le vesti della nuova Juke. Le quali, dal conto loro, si definiscono in un susseguirsi di superfici tese anziché morbide come quelle della precedente Juke ma che integrano ancora una fanaleria anteriore su due livelli sebbene a Led, un padiglione sempre spiovente ma ora fluttuante e marcati muscoli sulle fiancate.

L’upgrading dell’ampiezza dell’abitacolo è accompagnato sia da una presentazione gradevole, tanto per lo stile quanto per la buona qualità della finitura, sia da un’atmosfera moderna, sulla quale si riflette anche il display touch da 8,0” del nuovo sistema d’infotainment. Quest’ultimo è di serie a partire dal secondo livello di allestimento e offre una connettività estesa, dovuta tanto ad Apple CarPlay e Android Auto entrambi attivabili istantaneamente quanto alla funzione hotspot, alla possibilità di far dialogare da remoto la vettura con lo smartphone e di tenere sotto controllo tragitti e velocità se la si affida ad altri. C’è, poi, un altro display da 4,0” o 7,0” (secondo la versione) sistemato tra gli strumenti analogici che fornisce indicazioni di marcia.

Inoltre, le Juke degli allestimenti top di gamma possono essere equipaggiate, con 600 euro in più, anche con l’inedita versione Plus del sistema Bose Personal con otto altoparlanti di cui quattro inseriti nei poggiatesta anteriori per diffondere il suono a 360 gradi.