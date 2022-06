Nissan Juke Hybrid in prova: ecco come va e quanto costa

La vettura parte sempre in elettrico e nel traffico cittadino può arrivare a muoversi senza usare il motore a benzina fino a 55 km/h, anche per più dell'80% del tempo. Quando necessario, ad esempio in salita o in accelerazione, il motore termico e quello elettrico lavorano assieme in parallelo per garantire prestazioni brillanti, mentre a velocità di crociera una parte della potenza del motore termico viene utilizzata per ricaricare le batterie. Queste ovviamente si ricaricano anche in decelerazione, e volendo è possibile scegliere di muoversi sempre in modalità elettrica, se la carica è sufficiente.

La nuova Juke Hybrid dispone di tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport, che intervengono non solo sulla risposta dell’acceleratore, ma anche sullo sterzo, sull’intervento del climatizzatore e sulla frenata rigenerativa.

Basta un pedale per guidare nel traffico

Così come le altre Nissan elettrificate, anche Juke Hybrid offre la funzionalità e-Pedal, attivabile e disattivabile premendo un tasto nella consolle centrale, che permette di controllare l’avanzamento e il rallentamento usando solo il pedale dell’acceleratore. L’auto rallenta in maniera importante, ma mai brusca, fino a 5 km/h: per fermarsi completamente si deve comunque agire sul pedale del freno. Per prendere “il piede” con questa soluzione bastano pochi minuti e nel traffico cittadino si rivela estremamente comoda e pratica.

Una scelta intelligente

Perché scegliere la versione Hybrid della Juke? Perché senza dover rinunciare a nulla, eccezion fatta per 3.000 euro di costo iniziale in più rispetto alla versione con motore termico, si ha un risparmio dei consumi che - afferma la Casa - può arrivare al 40%. Visto il costo attuale della benzina, che realisticamente si manterrà alto ancora per qualche mese, la differenza di prezzo si ripaga in soli tre anni.

Le prime Juke Hybrid stanno arrivando nei concessionari per i test drive, mentre le prime consegne sono previste per settembre. Tre gli allestimenti disponibili (N-Connecta, N-Desing e Tekna), con un prezzo di partenza di 30.300 euro. Sarà disponibile anche un’edizione speciale Premiere Edition (32.300 euro): disponibile in soli 570 esemplari per il mercato italiano, è caratterizzata da due esclusive combinazioni di colore, materiali premium per gli interni e 3D Maps & Live Traffic di serie.