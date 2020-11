Nissan Juke, lunghezza 4,14 metri

Juke si rinnova per la seconda volta mantenendo il suo tipico design distintivo, che continua ad essere la prima ragione d'acquisto. Il restyling riguarda il frontale, con una nuova griglia dal look più moderno, gruppi ottici con finiture brunite e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a Led. Punto di forza della vettura sono le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, con le funzioni di avviso cambio corsia involontario, il sistema di rilevamento degli angoli ciechi e di allerta oggetti in movimento, oltre all'Intelligent Around View Monitor. Per la prima volta su Juke, l'impianto BOSE Personal Sound System, un'esclusiva Nissan che offre un'esperienza di totale immersione nel suono per il conducente.

Per saperne di più consulta i nostri listini