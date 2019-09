Nissan Juke «2020»: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda generazione

Le novità riguardano anche la gamma colori grazie all'introduzione il Burgundy e il Fuji Sunset Red (quest'ultimo in esclusiva per Nissan Juke) per un totale di undici tinte. Inoltre, fanno il loro debutto le vernici 2-TONE grazie ai tre colori disponibili per il tetto a contrasto.

Esteticamente poi il nuovo Nissan Juke 2020 conserva i fari anteriori di forma circolare con un nuovo segno a Y centrale, complementare alla griglia Nissan V-Motion.

Negli interni sono nuovi anche i materiali soft-touch per il cruscotto, per gli inserti dei pannelli porta e del poggia ginocchia garantiscono un feeling premium, così come i sedili sportivi monoform di serie, con rivestimento opzionale in Alcantara o in pelle.

Crescono anche i livelli di personalizzazione grazie all'inedita versione N-Design. Le personalizzazioni degli esterni, in tinta con il colore del tetto, riguardano le finiture del paraurti e le modanature laterali. Inoltre, l'allestimento N-Design vanta cerchi in lega da 19 pollici dedicati.