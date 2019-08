Nissan Juke, tutto quello che sappiamo sulla seconda generazione Nissan è quasi pronta per presentare la seconda generazione di Juke, prevista per il mese di settembre di Giulia Paganoni

Un rinnovamento nell'estetica unito a nuove performance per il piccolo crossover Nissan Juke che dal lancio, avvenuto nel 2010, ad oggi ha venduto oltre un milione di unità. Impegnata sulla pista di Millbrook, a nord di Londra nel Regno Unito, la vettura con camouflage lascia spazio alla fantasia. Ciononostante sono ben riconoscibili le tipiche linee da B-Suv, il segmento a cui proprio il crossover giapponese ha dato vita e che è in continua espansione.

Sviluppato in Europa, Nissan Juke è il frutto di una proficua collaborazione fra diversi progettisti talentuosi, che hanno lavorato insieme alla sua realizzazione per rilanciare la sfida in un mercato sempre più saturo e competitivo. Nuove linee da coupé, cerchi da 19 pollici e un carattere dinamico per unire spazio e dinamismo.

Dalla casa giapponese è già stato annunciato che tra le dotazioni tecnologiche di Juke non mancheranno il ProPilot, il sistema di assistenza alla guida già presente su Qashqai e Leaf, e un avanzato sistema di connettività. Inoltre, aumentano le dimensioni per offrire maggiore spazio e comfort per guidatore e passeggeri, senza perdere l'agilità che da sempre caratterizza la vettura.

Il reveal ufficiale è fissato per il 3 settembre.