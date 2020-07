Nissan, dopo l’Airya ecco il B-suv Magnite e c’è anche la nuova X-Trail Un lancio dopo l'altro per il costruttore giapponese con modelli progettati in Giappone ma destinati a mercati storici come l'Europa ed emergenti come l'India o anche internazionali di Corrado Canali

Un lancio dopo l'altro per il costruttore giapponese con modelli progettati in Giappone ma destinati a mercati storici come l'Europa ed emergenti come l'India o anche internazionali

3' di lettura

Nissan si rimette in moto. Lasciatasi alle spalle la gestione di Carlos Ghosn (e il conseguente scandalo per l'arresto, con rocambolesca fuga) del potente super manager, e ritrovata anche l'unione d'intenti con l'alleato francese di Renault, si prepara ad un 2021 ricco di nuovi modelli strategici. Come il crossover elettrico Ariya appena svelato e pronto a competere ad armi pari sia per la dotazione tecnica che per appeal estetico anche con dei brand premium come Audi o Tesla. E ancora lo storico suv a ruote alte, l'X-Trail, anticipato con la versione per gli Usa, Rouge, che propone un vero salto di qualità all'interno. A cui si aggiunge il lancio in India di un B-sub dal nome suggestivo, il Magnite.

Un look sarà molto simile a quello dal concept di oggi

Quando arriverà all'inizio del 2021, il Magnite sarà molto simile al concept anticipato in questi giorni in vista del lancio. Secondo Nissan il nome magnetico evidenzia il design e le caratteristiche del piccolo suv destinato ad attirare nuovi acquirenti, i giovani in particolare, necessari per garantire l'inizio di una nuova era commerciale che il brand vuole avviare anche in India. In origine il nuovo Magnite era destinato a riportare in auge il brand Datsun, una soluzione molto caldeggiata dall'ex ceo Carlos Ghosn, ma ora quando arriverà sul mercato a gennaio dell'anno prossimo verrà, invece, brandizzato da Nissan.

Da definire i dettagli degli interni non ancora svelati

Non sono molte le informazioni rilasciate per il Magnite che tuttavia sarà lungo meno di di 4 metri, oltre a segnalarsi per uno stile grintoso, mentre restano top secret gli interni che dovrebbero essere all'insegna della massima funzionalità, oltre che con una dotazione hitech di livello con un touchscreen da 8,0 pollici, tecnologia connessa, pack di telecamere in grado di visualizzare l'auto a 360° e il cruise control. Dovrebbero far parte della dotazione di serie il climatizzatore automatico che il volante multifunzioni. L 'offerta di motori per l'India è di due benzina a 3 cilindri, l'aspirato da 72 cv a 5 marce o il turbo da 95 cv con il Cvt.

Gli interni dell'Airya sono ispirati dalle tendenze di oggi

La plancia è minimale e quasi priva di comandi fisici: i pochi previsti regolano il clima e lo sbrinamento del parabrezza e del lunotto, sono invece a filo della fascia centrale, dov'è presente anche il tasto di avviamento. Al di sopra c'è una rotella per regolare il volume dell'impianto audio, con a fianco il tasto del lampeggio di emergenza, a filo di un inserto color rame che dà qualità a tutto l'insieme. Il cruscotto digitale è di 12,3 pollici e il sistema multimediale che è azionabile da uno schermo a sfioramento di 12,3 pollici, sporgono verso l'alto e sono uniti l'uno con l'altro per garantire una perfetta sensazione di continuità.

Nissan Ariya, tutte le foto del nuovo suv elettrico<br/> Photogallery20 foto Visualizza

Il design della suv Rouge anticipa la nuova X-Trail

Il cambio di passo a livello stilistico rispetto al modello uscente è netto. I nuovi dettagli del frontale, dalla forma della griglia V-Motion ai tagli dei gruppi ottici su due livelli, richiamano contenuti visti già visti con la nuova Juke. Ridotte le dimensioni con la lunghezza che ora è diminuita di 38 mm, per un totale di 4.648 mm. Gli interni mostrano un'evoluzione più netta e si richiamano ad altri modelli Nissan di recente introduzione. Non si sanno per il momento quali motorizzazioni sono previste per l'X-Trail destinato ai mercati europei, ma è molto probabile che sia pianificato l'arrivo anche di varianti elettrificate.