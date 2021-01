Nissan Leaf - 1.251 esemplari

Con l'ultima generazione di Nissan Leaf la guida elettrica diventa ancora più connessa e sicura con dotazioni all'avanguardia come il sistema In-Car Wi-Fi, il sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, oltre che lo specchietto retrovisore intelligente con retrocamera a colori. Nuova Leaf è il primo veicolo elettrico di Nissan a proporre (in opzione) i nuovi servizi hotspot In-Car Wi-Fi con quattro possibili piani di attivazione che offrono la piena copertura in qualsiasi luogo ci si trovi. Disponibile con batteria da 40 o da 62 kWh, Leaf e+ consente di effettuare oltre 75 km al giorno (ad esempio il tragitto casa-lavoro) per un'intera settimana lavorativa o fino a 385 km con una singola carica.

