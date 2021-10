Nissan Leaf con 3.152 unità

La Nissan Leaf è un’elettrica a cinque porte, cinque comodi posti e un bagagliaio piuttosto spazioso. L’autonomia è notevole per un’auto di questo tipo: realisticamente, con un pieno della batteria si percorrono 200-250 km fuori città e 350-400 km nel traffico e la ricarica può essere effettuata anche dalle centraline ad alta potenza: in questo caso basta circa un’ora. Con la centralina che Enel installa nel box a chi acquista una Leaf, servono invece due ore per incamerare energia sufficiente a coprire 100 km. Equipaggiata con molti aiuti elettronici alla guida la Leaf è anche molto gradevole da guidare: stabile, maneggevole e con un’elevata tenuta di strada. E con un notevole sprint senza che il motore trifase da 150 cv e l’elettronica senza rumore. L’abitacolo è moderno e gradevole senza essere eccessivamente futuribile.

