Nissan Leaf

Fino al 28 febbraio la Nissan Leaf Acenta con batteria da 40 kWh in proposta in promozione da 20.800 euro (fino a 14.500 euro di ecoincentivi con rottamazione) e in più fino a 10.000 km gratis con E-Asy Electric (soluzione di mobilità ideata da Nissan, Enel X ed Enel Energia); versione E+ Acenta 62 kWh: in promozione da 26.900 euro anziché 40.700 euro. Scegliendo il noleggio, la Nissan Leaf Acenta 40 kWh viene proposta con canoni mensili da 279 euro e 4.300 euro di anticipo.