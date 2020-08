Nissan Leaf

La nuova Leaf è l'evoluzione del veicolo elettrico a zero emissioni di Nissan, che dal 2010 ad oggi ha conquistato oltre 380.000 clienti. La nuova Nissan Leaf offre un'autonomia superiore (fino a 415 km nel ciclo cittadino e 270 km in quello combinato), un design perfezionato e ancora più dinamico e, per la prima volta in assoluto, tecnologie di assistenza avanzata alla guida e nuove funzioni di connettività. Nel dettaglio la Nissan Leaf Visia Plus è una Berlina 5 porte 5 posti della Nissan lunga 449 cm, larga 179 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 435 a 1.176 litri. Nella versione Visia Plus costa 34.370 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 CV ed una coppia massima di 320 Nm . La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 144 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.580 kg.



