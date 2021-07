La Nissan Leaf si posiziona in seconda posizione con 322 vetture. Con la nuova Leaf la guida elettrica diventa ancora più connessa e sicura con dotazioni all'avanguardia come il sistema In-Car Wi-Fi, il sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, oltre che lo specchietto retrovisore intelligente con retrocamera a colori. Nuova Leaf è il primo veicolo elettrico di Nissan a proporre (in opzione) i nuovi servizi hotspot In-Car Wi-Fi con quattro possibili piani di attivazione che offrono la piena copertura in qualsiasi luogo ci si trovi. Disponibile con batteria da 40 o da 62 kWh, Leaf e+ consente di effettuare oltre 75 km al giorno (ad esempio il tragitto casa-lavoro) per un'intera settimana lavorativa o fino a 385 km con una singola carica. E grazie al programma di sviluppo delle infrastrutture che Nissan sta implementando presso la propria rete, sarà possibile percorrere fino ad oltre 770 km aggiungendo una sola ricarica da effettuare presso una delle 83 colonnine Fast Charge installate presso le concessionarie italiane del marchio.

