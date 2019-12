Nissan Leaf, è la berlina bev più venduta

Un'elettrica per tutti, con cinque porte, cinque comodi posti e un bagagliaio piuttosto spazioso. L'autonomia è notevole per un'auto di questo tipo realisticamente, con un pieno della batteria si percorrono 200-250 km fuori città e 350-400 km nel traffico e la ricarica può essere effettuata anche dalle centraline “veloci” ad alta potenza: in questo caso basta circa un'ora. Con la centralina che Enel, partner di Nissan, installa nel box a chi acquista una Leaf, servono invece due ore per garantirsi un'energia sufficiente a coprire almeno 100 km. In vendita a dei prezzi da 36.000 euro.