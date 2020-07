Nissan, il nuovo logo del brand debutta con l’Ariya Nell'era digitale con la possibilità di accedere a tantissime informazioni di ogni genere, l'identità di un marchio richiede delle trasformazioni che siano il più possibili riconoscibile. Ecco come è nata la firma del costruttore giapponese di Corrado Canali

Nell'era digitale con la possibilità di accedere a tantissime informazioni di ogni genere, l'identità di un marchio richiede delle trasformazioni che siano il più possibili riconoscibile. Ecco come è nata la firma del costruttore giapponese

2' di lettura

Il logo di Nissan negli ultimi 20 anni ha rappresentato oltre che la firma della Casa d'auto su tutti i veicoli prodotti, anche un'identità, un biglietto da visita del brand, ecco perché per decenni è rimasto fedele alla filosofia del fondatore Yoshisuke Aikawa che si esprimeva con il concetto di “Shisei tenjitsu o tsuranuku” ovvero “Se hai una ferma convinzione, sei in grado di penetrare anche il sole”. Senza tradire quella storica filosofia, adesso il logo Nissan si evolve per riflettere al meglio i cambiamenti della società aprendo la strada ad una nuova dimensione. Non a caso il nuovo logo è portato al debutto da una vettura, il crossover 100% elettrico Ariya che inaugura una vera e propria nuova era per Nissan. Un percorso che è iniziato nell'estate del 2017, quando Alfonso Albaisa, responsabile del design mondiale Nissan, ha cominciato a pensare alle possibili evoluzioni del logo e all'identità del brand.

A progettarlo nel 2017 è stata una squadra di solo esperti

Si è costituita, pertanto, un'apposita squadra di progettazione con l'obiettivo di realizzare uno studio il più completo. “Abbiamo preso ispirazione dalle scoperte scientifiche, tecnologiche, dalla connettività e come queste hanno poi cambiato la vita di tutti noi” lo ha spiegato così Alfonso Albaisa. Negli ultimi due anni, il team ha disegnato e proposto diversi progetti, tra cui che il logo dei futuri modelli elettrici si illumini. Poi sono state affrontate anche sfide tecniche, come le dimensioni del contorno del logo, per arrivare ad un effetto nitido in conformità anche con le normative per gli elementi illuminati delle auto. In aggiunta, poi, doveva essere riconoscibile anche quando è spento o solo stampato, sia su carta, ma anche in formato digitale. Dopo molti schizzi e tanti modelli, il risultato finale è un logo che riproduce il senso di leggerezza e di flessibilità di Nissan, ma anche di sospensione fra i diversi mondi di oggi.

La presentazione a metà luglio sulla nuovo crossover EV, Ariya

Il nuovo logo ha debuttato a metà luglio, sia sui veicoli che nella comunicazione. I veicoli elettrici di Nissan saranno così caratterizzati da un esclusivo logo illuminato da 20 Led che è anche il numero di anni che intercorrono tra le due soluzioni, ma anche l'importante segno visivo di come il brand Nissan progredisce verso un futuro sempre più elettrificato. Nella comunicazione, il nuovo logo si adatterà in modo flessibile alle diverse situazioni, dai materiali presenti nelle concessionarie, ai social media e alla pubblicità digitale. In particolare nelle applicazioni digitali e video, il logo prende vita, mentre si sposta in una varietà di sfondi che consentono di riflettere l'ambiente di oggi sempre in continua evoluzione e la flessibilità necessaria per poi rimanere emozionante, pertinente e intrigante. Ariya che è la vettura icona della Nissan Intelligent Mobility e un'auto non soltanto 100% elettrica, ma rappresenta anche il primo modello con il nuovo logo del brand.