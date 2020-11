Nissan Qashqai: nel 2021 arriva la terza generazione. Ecco quello che sappiamo Sta per aprirsi il terzo atto di Qashqai. Il prossimo anno è pronto a debuttare con nuove tecnologie di bordo e motori tutti elettrificati. di Giulia Paganoni

È tempo di rinnovarsi. Il suv giapponese Qashqai è pronto per arrivare nella sua terza generazione. I prototipi del nuovo modello stanno completando i test di guida e l'arrivo sul mercato è previsto per il 2021.

Fedele ai principi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due precedenti generazioni, il nuovo Qashqai è caratterizzato da design elegante, ricca dotazione tecnologica e motori efficienti, il tutto unito all'alta qualità costruttiva e a un'esperienza di guida mutuata da segmenti superiori.

Nuovo pianale Cmf-C e riduzione del peso

Alla base del terzo atto del suv c'è la piattaforma Cmf-C dell'alleanza, è il primo modello in Europa a usarla. Punto fondamentale è stato mantenere le proporzioni dell'attuale modello, che ne hanno decretato il successo, permettendo al veicolo di destreggiarsi nei contesti urbani e garantire al tempo stesso un'eccellente abitabilità interna.Per la realizzazione della scocca è stato utilizzato un materiale più leggero e adottate sofisticate tecniche di stampaggio e saldatura, che aumentano la robustezza e riducono il peso. Per esempio, porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e cofano sono ora interamente realizzati in alluminio, cosa che permette di risparmiare 21 kg di peso.Il risultato è una scocca più leggera di 60 kg e più rigida del 41% rispetto a quella attuale, che vuol dire estremo comfort e maneggevolezza, sicurezza ed efficienza globale dell'auto, caratteristiche tipiche delle vetture dei segmenti superiori.

Nuove sospensioni e maggiore reattività

Oltre alla caratteristiche intrinseche della piattaforma, la Cmf-c ha permesso un preciso posizionamento delle sospensioni e una maggiore reattività in fase di sterzata.Le sospensioni sono McPherson sulle quattro ruote, ora con una nuova messa a punto per migliorare lo smorzamento delle irregolarità stradali, garantendo una marcia confortevole. Per i modelli con cerchi da 20 pollici e tutte le versioni a trazione integrale, le sospensioni sono multi-link.Decisivo per la qualità di marcia è stato il riallineamento verticale degli ammortizzatori, che consente ai componenti di operare a un'estensione di corsa ottimale, aumentando l'efficacia in risposta alle asperità della strada e riducendo al minimo il ritorno spontaneo. Il risultato è una marcia equilibrata e composta, con eccellenti performance antirollio in curva.

Gamma motori elettrificata

Qashqai propone ora una gamma motori completamente elettrificata, in linea con la più ampia strategia del marchio giapponese. Due le opzioni disponibili: un benzina da 1.3 litri con tecnologia mild hybrid e l'altro dotato del sistema e-Power, caratterizzato da accelerazione istantanea e brillante tipica dei veicoli elettrici. La ricerca dell'efficienza è anche alla base della scelta del propulsore benzina 1.3 litri, che sarà disponibile in due livelli di potenza. Il motore è stato ampiamente rivisto per includere il sistema mild hybrid da 12 V (un ibrido molto leggero), che integra una batteria addizionale al litio installata sotto il pianale e un generatore a cinghia per il recupero dell'energia in frenata e durante il rallentamento. Questa energia alimenta il sistemi ausiliari del motore, riduce le emissioni totali di CO2 e permette di avere un'erogazione di coppia supplementare in accelerazione.L'e-Power, invece, sarà montato per la prima volta su una vettura in Europa. Questo sistema si compone di motore elettrico, batteria a elevata potenza, motore benzina, generatore e inverter.La caratteristica peculiare è che le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore elettrico e il motore a benzina serve solo per azionare il generatore e produrre energia elettrica. Le dimensioni del motore elettrico sono quelle tipiche di un veicolo elettrico (Ev), ma a differenza di un Ev puro riceve energia sia dalla batteria che dal generatore mosso dal motore termico e non ha bisogno di ricarica esterna in quanto il generatore è a bordo.

Nuovi sistemi di assistenza alla guida

La terza generazione di Qashqai è equipaggiata con un l'ultimo aggiornamento del sistema ProPilot, che assiste il guidatore in un numero sempre più ampio di situazioni e sarà disponibile a partire dall'allestimento N-Connecta, il più diffuso.L'ultima evoluzione del ProPilot con Navi-link acquisisce dei dati da parte del navigatore ed è in grado di regolare la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscita autostradali. Ciò permette anche di regolare accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l'arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi.Le informazioni dallo sterzo e dalla telecamera aggiornano costantemente la posizione del veicolo, aiutando la vettura a rimanere al centro della corsia, mantenendo la velocità preimpostata, ma sempre con la capacità di garantire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Inoltre, è grado di adattare la velocità del veicolo in base a un'aggiornata serie di circostanze esterne.