Nissan Qashqai

Con la proposta di finanziamento Intelligent Buy ed in caso di rottamazione, la Nissan Qashqai a dicembre beneficia di 5.000 euro di contributo Nissan e concessionarie. In questo modo il prezzo promozionale parte da 23.075 euro (anziché 28.075 euro, esempio riferito alla versione N-Tec 1.5 dCi 115 CV Start), anticipo zero, tasso zero, rate da 314 euro al mese e Valore futuro garantito. La versione N-Connecta 1.5 DCI 115, con proposta di finanziamento Intelligent Buy e rottamazione parte da 22.805 euro anziché 30.305 euro, rate da 269 euro al mese e dopo un anno possibilità di cambiare o restituire la vettura.: Fino al 31 dicembre, la Formula noleggio su Nissan Qashqai prevede 3.850 euro di anticipo e canoni da 229 euro al mese.