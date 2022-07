Nissan Qashqai e-Power, la soluzione alternativa e sostebile: ecco come funziona la rivoluzione elettrificata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qashqai e-Power, la versione elettrificata del crossover di Nissan giapponese è disponibile a prezzi da 36.270 euro incentivi esclusi, con consegne previste a partire dal mese di ottobre. La soluzione e-Power rappresenta una novità assoluta nella storia della Qashqai. Per la prima volta, infatti, viene introdotta una versione elettrificata in cui il motore endotermico a benzina è utilizzato come generatore di corrente, mentre la trazione della vettura è unicamente elettrica.



Un'autonomia che può superare i 1.000 chilometri

Punto di partenza sono i 190 cv di potenza e 330 Nm di coppa erogati dall’unità elettrica a trazione anteriore, mentre il motore termico, un quattro cilindri di 1.500 cc da 158 cv con rapporto di compressione variabile alimenta la batteria di bordo. Il consumo dichiarato è di 5,3-5,4 l/100 km e 119-122 g/km di CO2. L’autonomia può superare i 1.000 km e il rifornimento è lo stesso di un modello endotermico visto che non è prevista la ricarica esterna delle batterie.



In vendita a 1.800 euro del benzina mild hybrid

Le prestazioni della versione e-Power sono un tempo di 7,9 secondi per toccare i 100 kmh, mentre la velocità massima è limitata a 170 kmh. Cinque allestimenti disponibili al lancio: si parta dal Qashqai e-Power in allestimento Acenta da 36.270 euro, a seguire il livello Business da 36.800 euro, l'N-Connecta da 39.230 euro, il Tekna da 41.720 euro e il Tekna+ da 45.020 euro, replicando quindi lo schema delle altre Qashqai a benzina disponibili. I prezzi sono di 1.800 euro superiori al Qashqai col motore di 1.300 cc turbo a benzina da 158 cv mild hybrid