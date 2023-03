Nissan Qashqai ibrida

Le motorizzazioni ibride non mancano sulla terza generazione di Nissan Qashqai, suv giapponese a cui si deve il merito di aver inaugurato nel 2006 il concetto di suv compatto da famiglia.

Pur rimanendo inconfondibilmente Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi. Il suv ha una linea di cintura più marcata e una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20” introdotti per la prima volta sul modello. All'interno il nuovo design ergonomico offre maggiore abitabilità. Connesso, confortevole e accogliente, l'abitacolo fissa nuovi standard nel segmento presentandosi più premium, elegante ed offrendo allo stesso tempo maggiore praticità. Grande attenzione è stata riservata all'ergonomia ed all'estetica della leva del cambio e dei vari pulsanti, che al tatto trasmettono senso di ricercatezza e affidabilità. Sui modelli a trazione integrale, il selettore delle diverse modalità di guida è costituito da un anello cromato opaco e una finitura superiore nero lucido che trasmette una piacevole sensazione tattile. Nel dettaglio la versione scelta è la Nissan Qashqai Mhev 140 cv Visia, lunga 443 cm, larga 184 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 504 a 1.593 litri. Nella versione Mhev 140 cv Visia costa 27.830 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.300 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 103 kW/140 cv ed una coppia massima di 240 Nm a 1.650 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 145 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 196 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.460 kg.

