Nissan-Renault, l’alleanza diventa alla pari. E i giapponesi investono nell’elettrico francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mesi di trattative dovrebbero avere partorito il lungamente atteso accordo tra Renault e Nissan. Dopo oltre vent’anni, cambiano i rapporti di forza e gli incroci azionari. Il gruppo giapponese ha confermato in un comunicato che Renault ridurrà la sua partecipazione al 15% contro il 43,4% attuale, per mettere le due case automobilistiche su un piano di parità dopo mesi di complesse trattative. Renault trasferirà il 28,4% delle sue azioni Nissan in un trust francese. Dal canto suo, il gruppo giapponese investirà in Ampere, futuro polo elettrico del suo partner francese, per diventare un «azionista strategico», ha spiegato, senza però quantificare per il momento questo impegno. Ad oggi la casa nipponica controlla il 15% del suo partner ma non possiede i diritti di voto a causa delle normative francesi.

La strategia di de Meo

Il ceo della Renault Luca de Meo sta ristrutturando il gruppo con obiettivo raddoppio dei profitti entro il 2030 e vuole dividere l’attività in cinque parti separate (Motori endotermici con il progetto Horse, EV e software con Ampere, Lusso e corse con il brand Alpine, Servizi ed Economia circolare). Renault intende condividere metà della produzione dei motori a combustione con il gruppo cinese Geely (progetto Horse), proprietario dei marchi Volvo. Polestar e Lotus oltre che secondo azionista in Mercedes-Benz con poco meno del 10%.

Loading...

Annuncio ufficiale il 6 febbraio

L’accordo è in fase di finalizzazione e rimane soggetto all’approvazione dei consigli di amministrazione delle società. Un evento per l’annuncio ufficiale è provvisoriamente programmato per il 6 febbraio a Londra. I colloqui hanno rischiato di fallire alla fine dello scorso anno a causa di alcuni punti critici sulla proprietà intellettuale (i giapponesi ne esigevano la protezione riguardo la partnership di Renault con i cinesi di Geely sui motori a combustione interna) e di disaccordi sulla valutazione di Ampere, secondo alcune fonti.

Il recente rally in Borsa di Renault

«Una struttura di capitale ridimensionata dovrebbe aiutare a mantenere le sinergie e ad aprire opportunità strategiche da entrambe le parti», ha commentato in una nota l’analista di Jefferies Philippe Houchois. «Renault ha resistito alle pressioni per vendere ai livelli attuali ed è ora in grado di allocare meglio il capitale in eccesso per la crescita e gli azionisti». La Renault è in rosso a Parigi dopo un rally di oltre il 30% da ottobre quando è trapelata la notizia del possibile accordo, mentre Nissan ha contenuto le perdite a Tokyo (-0,68%) e con alti e bassi da ottobre è in negativo del 3 per cento.

Intesa nata nel 1999

L’intesa tra i due costruttori risale al 1999, quando l’azienda giapponese era sull’orlo del fallimento e l’allora amministratore delegato Carlos Ghosn, poi travolto da uno scandalo e accusato di corruzione e appropriazione indebita, venne mandato in Giappone a guidare il processo di revisione, rilevando il 43% del capitale azionario di Nissan.