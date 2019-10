Nissan rilancia Juke con il propulsore che ricarica le batterie La marca propone il sistema che genera energia con un'unità a benzina di Alfonso Rizzo

Juke atto secondo. La seconda generazione di Juke, ora dallo stile più maturo e con interni migliorati nelle dotazioni e nella qualità.

3' di lettura

Nissan torna a scommettere sui sui crossover e sulle tecnologie al servizio di sicurezza e sostenibilità. Sul fronte dei nuovi modelli la casa giapponese ha lanciato a settembre, qualche giorno prima del salone di Francoforte, la seconda generazione di Juke. E l’erede del best seller venduto in oltre un milione di unità in tutto il mondo dovrebbe contribuire a frenare le vendite in forte discesa nel vecchio continente (-27,4% da gennaio a settembre).

Il nuovo crossover compatto, gemello diverso di Renault Captur, punta a stabilire nuovi benchmark di categoria nella dotazione di tecnologie ed è infatti equipaggiato con le dotazioni che rientrano sotto il cappello Nissan Intelligent Mobility e funzioni di assistenza alla guida. Con Juke, la casa rinnova anche l’infotainment con il nuovo sistema NissanConnect che verrà in seguito esteso al resto della gamma, colmando così un gap tra Nissan e molti concorrenti.

Il sistema è compatibile Apple CarPlay e Android Auto per replicare le applicazioni del proprio smartphone sul nuovo Touchscreen da 8 pollici. È inoltre possibile accedere al TomTom Maps & Live Traffic o attivare il WiFi integrato per connettere laptop o tablet. L’applicazione NissanConnect Services permette ai clienti di controllare svariate funzionalità della vettura, anche da remoto: è possibile verificare lo stato delle portiere e azionarne la chiusura e l’apertura direttamente dallo smartphone.

A vantaggio della sicurezza si può controllare la pressione degli pneumatici e il livello dell’olio motore prima di intraprendere un viaggio.

Inoltre, la compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni della vettura – tra cui l’accensione dei fari e la possibilità di inviare la destinazione al navigatore di bordo – tramite comandi vocali dal proprio smartphone.