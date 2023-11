Nissan rilancia la produzione delle auto elettriche nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nissan si prepara ad annunciare venerdì che costruirà le versioni elettriche dei modelli Qashqai e Juke nel suo stabilimento di Sunderland, nel nord dell’Inghilterra. Il terzo costruttore giapponese, che ha recentemente riequilibrato l’Alleanza con Renault, prevede di investire in questa operazione più di 1 miliardo di sterline.

Mercoledì il governo britannico ha reso pubblico un impegno pubblico per 2 miliardi di sterline dedicato a investimenti nella tecnologia delle auto a zero emissioni del Regno Unito. Il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha affermato che la misura ha ricevuto il caloroso plauso di Nissan e Toyota, entrambe proprietarie di grandi impianti di produzione in Gran Bretagna.

Gli investimenti programmati dal governo fanno tirare un sospiro di sollievo ai 6mila dipendenti della fabbrica di Sunderland, la più grande della Gran Bretagna nel settore automotive, con una capacità massima di 600mila automobili all’anno. La produzione è stata decisamente inferiore negli ultimi anni per le incertezze determinate dalla Brexit. Nissan aveva più volte avvertito che eventuali dazi sui veicoli esportati dal Regno Unito avrebbero potuto mettere a rischio i livelli occupazionali. In seguito si erano aggiunti gli effetti della pandemia, incluse le interruzioni lunga le catene di approvvigionamento.

Lo stabilimento produce i modelli a benzina Qashqai e Juke, nonché la Leaf (elettrica). Le batterie sono prodotte nel vicino stabilimento di Envision AESC, di proprietà cinese dopo l’acquisizione della giapponese AESC nel 2019. Proprio con Envision AESC (che è partner di Renault a Electricity, nel Nord della Francia) Nissan si è impegnata a investire 1 miliardo di sterline nel 2021 per trasformare il sito in un hub per veicoli elettrici. Il piano prevede la realizzazione di un impianto di batterie su larga scala nel sito entro il 2024. Il costruttore giapponese si è impegnato a produrre solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030. Nel frattempo il premier britannico Rishi Sunak (è attesa una sua dichiarazione sulla mossa di Nissan) ha annunciato lo scorso 20 settembre la decisione del governo britannico di fare slittare dal 2030 al 2035 lo stop alla vendita di auto con motore a combustione interna.

L’operazione del costruttore giapponese, la cui quota di mercato in Europa è di poco meno del 2%, segue i recenti annunci di investimenti da parte dell’indiana Tata, che costruirà una fabbrica di batterie da 4 miliardi di sterline per rifornire Jaguar e Land Rover, e della Bmw, che ha stanziato 600 milioni di sterline per mettere al passo la sua fabbrica dedicata alle Mini elettriche, che saranno realizzate anche in Cina.