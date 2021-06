Nissan rilancia la storia Ariya elettrica a ruote alte

2' di lettura

La novità nell’immediato in tema di elettrificazione di Nissan è la versione a ruote alte della storica Leaf che come è ormai noto da tempo si chiama Ariya. Un crossover lunga 4,6 metri con un design minimalista senza sporgenze né marcati spigoli un veicolo completamente elettrico che ha una batteria a tutta lunghezza alloggiata nel pianale, due motori, uno per asse, e perciò disporrà anche della trazione integrale.

Quando arriverà nel 2022 sarà venduta in due varianti: una con batteria piccola per uso prevalentemente cittadino ed una con accumulatori di maggior capacità per lunghe autonomie. Naturalmente andrà ad affiancare nella gamma elettrica Nissan la storica Leaf. Al design leggero ed etereo la Ariya aggiunge all’interno un cruscotto a tutta larghezza e comandi touch aptici come sugli smartphone che restituiscono una vibrazione quando li si aziona. Simboliche le finiture colore rame sui passaruota e negli interni: è la tonalità scelta da Nissan per identificare i propri veicoli a propulsione elettrica. Una scelta non casuale, ma che fa riferimento alla particolare colorazione che assume il sole all’alba, ricco di venature giallo caldo come il prezioso metallo.

L’Ariya, inoltre, simboleggia anche la visione futura della mobilità secondo il brand giapponese che si riassume nel concetto di Nissan Intelligent Mobility: una visione in cui i veicoli saranno elettrici, autonomi e completamente connessi per offrire una esperienza di viaggio fluida e adattiva, a zero emissioni e zero incidenti. Proprio per questo l’Ariya monterà il nuovo ProPilot 2.0, l’avanzato sistema di guida semi-autonoma di Nissan equiparabile a un Adas di livello 3. Con Ariya e Leaf il brand giapponese rafforzerà la sua presenza nella mobilità elettrica dove è pioniere dal 2010 e dove è presente nel motorsport sia nelle corse di Formula E che nella sperimentazione con la Leaf Nismo RC