Nissan, si dimette il Ceo Saikawa (contrario alle nozze Fca-Renault)

L’amministratore delegato di Nissan Hiroto Saikawa (Afp)

2' di lettura

L'amministratore delegato della Nissan Hiroto Saikawa, coinvolto in uno scandalo su premi indebitamente percepiti, si dimetterà il 16 settembre. Lo ha annunciato il presidente della casa automobilistica giapponese Yasushi Kimura.



L'attuale direttore operativo del gruppo, Yasuhiro Yamauchi, assumerà l'interim nell'immediato e il comitato nomine nel Consiglio di amministrazione intende selezionare il successore di Saikawa «entro la fine di ottobre», ha detto Kimura nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Nissan a Yokohama, vicino a Tokyo.

Le sue dimissioni segnano una drammatica uscita anticipata per un uomo che aveva avuto il compito di raddrizzare la casa automobilistica giapponese dopo l'arresto e la cacciata dell'ex presidente Carlos Ghosn alla fine dell'anno scorso. Ma il breve mandato di Saikawa è stato caratterizzato da tensioni con l'azionista di punta Renault e da profitti in calo per la casa giapponese.

LEGGI ANCHE / Il Ceo di Nissan nei guai per compensi illeciti

Saikawa era sin dall’inizio uno dei più scettici sull’operazione Fca-Renault. Non è chiaro al momento se le sue dimissioni possono portare a un’accelerazione dei colloqui tra le due case automobilistiche. Saikawa si è limitato a dichiarare che la leadership di Nissan deve passare a una «nuova generazione».