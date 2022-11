Nissan Townstar EV: il veicolo commerciale elettrico a prova di Ztl

Il sistema Side Wind Assist assicura stabilità anche in presenza di raffiche di vento laterali, mentre la frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico, il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco e il cruise control intelligente supportano il guidatore, specialmente nei contesti urbani.

Versatile e spazioso

Due le versioni disponibili: quella a passo corto (L1) è caratterizzata da un'altezza di 180 cm e una lunghezza di 449 cm per un vano posteriore da 3,9 metri cubi che, anche grazie alla paratia girevole, può ospitare fino a due Europallet e 800 kg di peso. Quella a passo lungo (L2) mantiene sostanzialmente inalterata l'altezza, mentre è lunga 490 cm e ciò le consente di espandere la capacità del vano posteriore a 4,9 metri cubi. Le porte scorrevoli laterali facilitano le operazioni di carico e scarico e in alternativa possono essere sostituite da portelloni a doppio battente 60/40 con apertura di 180°, mentre la capacità di traino si attesta a 1.500 kg per entrambe le versioni. Come optional è disponibile il sedile del passeggero abbattibile, per avere a disposizione spazio extra per il carico quando si viaggia soli.

Un infotainment moderno

Townstar EV è dotato di un pacchetto tecnologico – quasi – da tecno utilitaria, che lo rende uno dei mezzi più all'avanguardia tra i veicoli commerciali disponibili sul mercato, e comprende: chiamata di emergenza, supporto Apple CarPlay e Android Auto, Alloggiamento per smartphone e ricarica wireless, e ulteriori funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici, e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Townstar EV è disponibile in tre allestimenti, Acenta, N-Connecta e Tekna, tutti coperti da garanzia paneuropea di 5 anni o 160.000 km, alla quale si aggiunge quella di 8 anni o 160.000 km sulla batteria. Per la versione a passo corto (L1) i prezzi partono da 31.200 euro per l'allestimento Acenta (che diventano 38.840 euro con Iva e messa in strada), salgono a 33.700 per il N-Connecta (41.890 euro con Iva e messa in strada), fino ad arrivare a 35.800 euro per quello Tekna (44.450 euro con Iva e messa in strada). La versione a passo lungo (L2) costa mediamente 1.500 euro in più.