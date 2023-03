Nissan X-Trail e-Power e-4orce, la prova sulla neve del suv ibrido con la trazione integrale elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

La lettera “e” guida le denominazioni dei nuovi modelli a batteria della Nissan. Nel caso dell'X-Trail è presente sia in quella e-Power che identifica il powertrain range-extender, in pratica un sistema ibrido, sia in quella della nuova trazione integrale elettrificata battezzata e-4orce, che ha esordito con il crossover full-electric Ariya. Per chiarire le idee la sigla 4-orce sintetizza sia il termine potenza (perché si pronuncia force) sia la presenza delle quattro ruote motrici.

Nissan X-Trail e-Power e-4orce, ai raggi X

La quarta generazione dell'X-Trail, disponibile anche a trazione anteriore, si basa sull'architettura Cmf-C dell'Alleanza Renault-Nissan. La piattaforma consente l'integrazione del motore a benzina turbo a 3 cilindri di 1,5 litri con 158 cavalli che genera soltanto elettricità per la piccola batteria agli ioni di litio da 1,73 kWh che alimenta i due motori elettrici della versione e-4orce, che forniscono complessivamente una potenza di 213 cavalli, e che generano anche la trazione integrale. Il sistema assegna a ogni singola ruota l'esatta motricità necessaria alla situazione che si sta affrontando e, secondo la Nissan, in maniera istantaneamente poiché reagisce ai cambi di aderenza in appena un decimillesimo. Inoltre, il sistema si caratterizza anche per il fatto che nei rallentamenti e in frenata recupera energia con tutti e due i motori, così da ottimizzare questa funzionalità e di minimizzare il beccheggio grazie al lavoro dell'unità elettrica posteriore. Il suv tri-motore è omologato come ibrido e scatta da 0 a 100 orari in 7”2, raggiunge i 180 all'ora e promette di consumare mediamente 6,4 litri ogni 100 chilometri.

X-Trail e-4ORCE test drive sulla neve

Nissan X-Trail e-4orce, sintesi di stile e funzionalità

L'integrazione di tutte queste tecnologie non impedisce l'X-Trail con la trazione integrale di essere, per il momento, l'unico suv elettrificato a potere offrire anche un abitacolo a sette posti, grazie ai due sedili della terza fila adatti per persone alte fino a 1,60 metri. Lungo 4,68 metri, largo 1,84 metri e con un passo di 2,71 metri, l'X-Trail offre un bagagliaio con una capacità che passa dai 120 litri offerti quando nell'abitacolo ci sono sette persone a 585 litri quando ce ne sono solo cinque e che arriva sino a 1.300 litri, a filo delle vetrature, quando le due file posteriori di sedili sono ripiegate. Esteticamente l'X-Trail ha una linea che segue i dettami dell'attuale corso stilistico della Nissan del quale ripropone anche elementi tipici come il padiglione flottante e la mascherina e, nel complesso, ha un aspetto muscoloso. La presentazione dell'abitacolo è caratterizzata dalla cura posta nella finitura, dai rivestimenti gradevoli e dai riusciti abbinamenti cromatici. La presenza della digitalizzazione è affidata alla strumentazione configurabile da 12,3” e al display dell'infotainment, di pari diagonale, piuttosto intuitivo da utilizzare e che, fortunatamente, non integra i comandi dei servizi di bordo.

Nissan X-Trail e-4orce, inarrestabile e confortevole

L'X-Trail integrale offre diverse configurazioni vettura, oltre alla normale e alla eco ci sono quelle per i terreni infidi, alle quali si aggiunge quella che forza la marcia in modalità esclusivamente elettrica. In più c'è anche la funzione one-pedal che arriva quasi ad arrestare del tutto la vettura rilasciando l'acceleratore e che, ovviamente, è destinata a massimizzare il recupero di energia nei rallentamenti. Abbiamo provato questo X-Trail essenzialmente su strade extra-urbane collinari e di montagna dei Pirenei per arrivare ad Andorra e testare a quota 2.400 metri, sul circuito permanente più alto del mondo completamente innevato, la trazione integrale elettrica in situazioni mpegnativo. Al volante occorre un minimo di tempo per adattarsi alle logiche di funzionamento del motore a benzina-generatore, perché le risposte del powertrain elettrico non corrispondono esattamente alle richieste dell'acceleratore dato che il motore a benzina reagisce in funzione della carica della batteria. Quindi, per fornire più elettroni nel caso in cui quelli presenti non bastassero a soddisfare la richiesta di potenza o, al contrario, non aumentando il nuomero di giri se fossero sufficienti.

Il powertrain funziona in maniera fluida e, complessivamente, sempre silenziosamente ma ache senza mai arrivare a. Normalmente la possibilità di marciare a emissioni zero è affidata all'elettronica che considera anche la carica della batteria, mentre impostando la modalità Ev si può arrivare a percorrere elettricamente al massimo 4-5 chilometri se la batteria è carica. Alla fine del test il consumo medio vicino a 8 litri ogni 100 chilometri si è tradotto in una percorrenza inferiore a 13 chilometri con un litro. Un valore paragonabile a quello di molte vetture turbodiesel elettrificate e, sostanzialmente, in linea con quanto fanno pensare la mole e la massa di 2 tonnellate di questa X-Trail. Dal punto di vista del dinamismo sui fondi normali la trazione e-4orce si fa valere perché si riversa sull'affidabilità di marcia, sull'agilità e sull'istintività della guida. Passando sulla neve e sul ghiaccio il suo lavoro è molto efficace, poiché consente di trarsi d'impaccio agevolmente e di controllare adeguatamente la direzionalità e di disporre della giusta dose di trazione in accelerazione, frenata e in curva, grazie alla precisa distribuzione della motricità sulle quattro ruote.