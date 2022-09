Nissan X-Trail: ecco com'è la quarta generazione del suv giapponese

L'efficienza è uno dei punti di forza del sistema e-Power, i cui bassi consumi e basse emissioni lo rendono il sistema ideale per ogni tipo di tragitto, ma soprattutto nei contesti urbani e suburbani, dove i clienti europei di crossover guidano per il 70% del loro tempo.

e-4Orce, il 4x4 Nissan incontra il futuro

e-4Orce è la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan, pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati. La sua natura è nel suo nome, dove “e” sta per motore di trazione Nissan 100% elettrico, “4Orce” sta per potenza e “4” per trazione integrale.

I due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia senza precedenti su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione. Ad esempio, in curva, su strade bagnate o innevate, il veicolo segue fedelmente la traiettoria impostata dal guidatore.

La potenza totale è pari a 213 cv (157 kW), con motore posteriore da 128 cv (94 kW) e l'accelerazione è interessante per un'auto della categoria: 7 secondi per passare da 0 a 100km/h.

e-Pedal Step per la prima volta su X-Trail

Su X-Trail debutta l'e-Pedal Step, tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore.