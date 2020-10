Nissan X-Trail Salomon, versione speciale esclusiva per il mercato italiano

1' di lettura

La gamma X-Trail di Nissan si amplia con la versione speciale Salomon, esclusiva per il mercato italiano e pensata per esaltare il carattere più̀ avventuroso del crossover. Basata sugli allestimenti N-Connecta e Tekna, la versione Salomon si caratterizza per calotte degli specchietti e finitura inferiore del portellone cromate, barre trasversali al tetto, set di due borse da viaggio Salomon Prolog70 dalla capienza di 70 litri con spallacci a scomparsa, schienale imbottito, cinghia tracolla e costituiti da due scomparti impermeabili separati e badge Salomon esterni ed interno. Novità anche in termini di tecnologie digitali grazie al nuovo sistema di navigazione e infotainment A-IVI dotato di comandi vocali e integrazione Apple CarPlay e Android Auto. La gamma di motori, cambi e sistemi di trazione sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti: il dCi di 1,7 litri da 150 CV è disponibile in versione 2WD e 4WD con cambio manuale a sei marce o automatico Xtronic CVT. Il benzina DIG- Tdi1,3lda160CVèun2WDabbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT