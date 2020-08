Nitrato d’ammonio: che cos’è, chi lo usa e perché è così esplosivo

Diversi anche gli incidenti. Nel 1947 si verifica quello che è conosciuto come “il disastro di Texas City”, con la distruzione di tre mercantili sulla baia di Galveston e la morte di 581 persone. Più di recente si registrano degli incendi in una fabbrica di fertilizzanti ancora in Texas e in un magazzino ad Atene, nel 2014.

Come si innesca l’esplosione

Chimicamente il nitrato di ammonio è una sostanza stabile: può essere immagazzinato indefinitamente senza decomposizione. Ha proprietà ossidanti e questo spiega perché in presenza anche di piccole quantità di sostanze combustibili le sue proprietà esplosive sono drasticamente alterate. Come si legge nello studio Nitrato d'ammonio: un secolo di esplosioni di Christian Pasturenzi, Lucia Gigante, Paolo Cardillo (ISSI - Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili): «Si è talvolta verificata l'accensione e la combustione di sacchi di iuta che hanno contenuto il nitrato d'ammonio, non sufficientemente puliti e lavati, posti in vicinanza delle linee del vapore a 100 °C. Riscaldato a 200°C con amminosolfati dà luogo a deflagrazione, perciò esiste il pericolo di un'esplosione accidentale quando il nitra-to d'ammonio entra in contatto con tessuti resi ignifughi con queste sostanze. A caldo (80-100°C) perde un po'di ammoniaca e diventa acido; questo spiega la reattività sotto i 100°C con un certo numero di sostanze come la cellulosa».

Lo studio spiega anche le conseguenze dell’esplosione e la formazione di gas dalla sua vaporizzazione: «Il nitrato d'ammonio, sottoposto a riscaldamento, vaporizza anche prima del suo punto difusione (169,9°C); i vapori si dissociano reversibilmente in acido nitrico e ammoniaca».