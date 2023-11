Niu F650 Pro

La cinese Niu presenta i suoi scooter elettrici F600 e F650, compatibili con NIUswap, la tecnologia di scambio batterie che offrirà utilizzi molto versatili sia per i consumatori sia per le aziende: consentirà agli utenti di sostituire le batterie scariche con le unità in caricamento nella stazione, consentendo così di disporre di batterie sempre in carica. La stazione di cambio batteria, inoltre, può essere posizionata ovunque tramite una presa, rendendola sempre facilmente accessibile. Per le aziende che impiegano scooter come mezzo di trasporto primario, Niu ha allestito un pacchetto completo: insieme con le stazioni di scambio batterie, arrivano due scooter, F600 e F650, che hanno batterie compatibili con il nuovo sistema. Lo scooter F600 offre una velocità massima di 70 km/h, un’autonomia di 80 km e una potenza di 3mila W, mentre il F650 (in foto) tocca i 95 km/h con doppie batterie da 72 V 28 Ah e un motore da 5mila W e un’autonomia di 108 km. I modelli F600 e F650 saranno disponibili in Europa nel 2024 con prezzi da 3.500 euro.



