Niu MQi Gt Evo

Presentato nel marzo 2022, è l'evoluzione del top di gamma cinese. Monta un nuovo motore prodotto da Niu da 5 kW posizionato nel mozzo della ruota posteriore. L'incremento di potenza rispetto al vecchio modello si traduce in una velocità massima di ben 100 km/h (è il più veloce della nostra selezione), erodendo però l'autonomia che scende a 65 km (75 km quella massima dichiarata). L'energia è assicurata da due batterie agli ioni di litio ricaricabili in cinque ore e abbinate al sistema di frenata elettronica (Ebs) che consente il recupero dell'energia in fase di decelerazione. Le modalità di guida disponibili sono tre: Eco, con velocità massima limitata a 45 km/h; Dynamic, con velocità massima di 75 km/h; e Sport, che permette la massima velocità. I cerchi da 14 pollici rendono ancor più agile l'MQi Gt Evo che pesa 128 kg.



Potenza: 5 kW

Coppia: Nm

Peso: 128 kg

Autonomia: 65-75 km

Velocità massima: 100 km/h

Prezzo: 5mila euro



