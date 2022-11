Nivea spinge sull’etica: una culla per bimbi prematuri all’ospedale Buzzi di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nivea conferma il suo impegno verso le comunità locali attraverso la donazione di una speciale culla termoregolatrice per bambini prematuri all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, contribuendo al completamento e all'aggiornamento tecnologico del reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Questa donazione consentirà il completamento totale delle otto stazioni del reparto TIN, che includono incubatori, monitor e ventilatori. L’iniziativa rientra nell'ambito del progetto Kangaroo Skin to Skin Care Therapy lanciato lo scorso anno e portato avanti con il supporto dell'Associazione Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus.

Questo impegno trae origine dall’obiettivo etico aziendale «Care beyond the skin» - prendersi cura delle persone oltre la pelle - del gruppo tedesco Beiersdorf che opera nel settore cosmetico da 140 anni con marchi come Nivea, Eucerin, La Praire con un fatturato 2021 di oltre 7,6 miliardi di euro e un risultato operativo di 933 milioni e più di 20.000 dipendenti in tutto il mondo. Attraverso la sua business strategy C.A.R.E.+, l’azienda persegue un programma di investimenti pluriennale incentrato su una crescita competitiva e sostenibile creando valore aggiunto per i consumatori, la società e l’ambiente.

Loading...

Il progetto Kangaroo Skin to Skin Care TherapyIl progetto Kangaroo Skin to Skin Care Therapy è stato lanciato ufficialmente il 17 novembre 2021 e ha coinvolto fino ad oggi 25 membri dello staff medico, oltre 370 bambini e i rispettivi genitori, includendo: formazione per il personale sanitario in reparto con prove pratiche su Kangaroo Mother Care, massaggi e allattamento; formazione ai genitori da parte del personale sanitario dell'Ospedale per educarli alla pratica fornendo strumenti e nozioni di base sulla terapia; acquisto e distribuzione di attrezzature e supporti tecnici per il reparto TIN quali monitor, poltrone per allattamento e terapia con poggiapiedi, cuscinetti per l’allattamento al seno e fasce per sacca terapeutica, culla termoregolatrice; musicoterapia, grazie a nuove culle in grado di trasmettere musica e voci filtrate con i giusti toni ai bambini prematuri nell’incubatrice; divulgazione di materiali informativi ad hoc come leaflet, guide e video educativi.

La Kangaroo Mother Care Therapy è una pratica sostenuta da innumerevoli studi clinici, ritenuta indispensabile e necessaria per lo sviluppo cognitivo, neurologico e psicofisico dei piccoli prematuri. Sono molti, infatti, i benefici offerti da questa terapia che prende ispirazione da quello che fanno in natura le mamme canguro - i cui piccoli nascono estremamente prematuri e inadatti alla vita autonoma, ma proseguono il loro sviluppo in un’apposita tasca materna (il marsupio) dove stanno al caldo, protetti e ben nutriti dal latte: dalla riduzione della mortalità al miglioramento della respirazione, del controllo della temperatura e dell’ossigenazione nel sangue, fino al tasso di allattamento esclusivo al seno. Ma non è tutto. La “marsupio terapia” ha anche effetti positivi in termini di bonding in quanto favorisce la costituzione del legame affettivo speciale che si crea tra un bambino e la sua mamma (o il suo papà). Infine, da ricordare i benefici per le mamme, che vivono questa opportunità come una delle poche cose concrete che possono fare per i loro bambini, dopo il trauma della nascita prematura.