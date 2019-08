Nivea, vendite di creme rallentate da Brexit e dal clima

Secondo quanto riporta Bloomberg ci sono anche altri due aspetti che possono aver influito almeno in parte sui risultati del gruppo tedesco. Il primo riguarda il clima: nonostante l’Europa abbia conosciuto tra giugno e luglio due ondate di calore da record , in realtà, almeno nel Regno Unito e in altri Paesi del Nord Europa primavera ed estate 2019 sono state meno soleggiate di altri anni, e questo fatto ha condizionato le vendite di creme solari. Questo dato si è fatto sentire in particolare su un mercato già considerato “delicato” come quello della Gran Bretagna. E qui arriva il secondo aspetto: oltre al clima anche la Brexit e le incertezze ad essa legate hanno pesato sulle vendite di creme solari in particolare, visto che gli abitanti del regno avrebbero ridotto i periodi di vacanza all’estero.

LEGGI ANCHE / E-commerce, quest'anno in Italia si spenderanno 470 milioni di euro per l'acquisto di cosmetici

Anche in considerazione di questi aspetti Beiersdorf ha annunciato lo sviluppo di un nuovo brand e il potenziamento di linee esistenti come Labello, 8x4 e Hidrofugal. «Il nostro intero modello di business richiede uno sforzo di adattamento a causa delle nuove realtà del mercato e degli sviluppi tecnologici» ha dichiarato il Ceo Stefan De Loecker: anche per questo Beiersdorf sta aumentato gli investimenti in marketing e innovazione per fronteggiare le sfide della concorrenza.