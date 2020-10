Attacco in chiesa a Nizza e Avignone, 3 vittime. Macron sul posto: è stato d’emergenza

Il killer in Italia il 20 settembre

L'aggressore di Nizza è stato ferito e si trova in ospedale. Si chiama Brahim Aoussaoui e ha parlato in arabo alla polizia che lo ha neutralizzato. In ospedale ha detto di aver agito da solo. Lo riferiscono vari media francesi tra cui Le Parisien e Le Monde. Fonti in Italia hanno rivelato che il killer, tunisino, è sbarcato a Lampedusa insieme ad altri migranti. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire i vari spostamenti. Il killer di Nizza sarebbe arrivato in Italia il 20 settembre e il successivo 9 ottobre sarebbe stato trasferito in un Centro per migranti a Bari, dopo la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sbarcano. Sarebbero queste, secondo quanto si apprende da fonti degli apparati di sicurezza, le prime due tappe del tunisino nel nostro paese. Investigatori e 007 stanno ora ricostruendo tutte i movimenti successivi e le modalità che hanno consentito all'uomo di lasciare il centro.

Riattivato lo stato di emergenza. Macron: 7mila militari antiterrorismo

La Francia, intanto, ha deciso di riattivare lo stato d'emergenza attentati. È quanto scrive il sito internet di radio Europe 1. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin ha inoltre inviato un telegramma ai prefetti. Oggetto: «Rafforzamento della sorveglianza dei luoghi di culto dopo l'attacco all'arma bianca a Nizza».

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato davanti ai deputati in Assemblée Nationale, che sarà varato subito il piano «Vigipirate» di allerta antiterrorismo in tutto il paese al suo «massimo livello», quello denominato «attentato imminente». Castex, riferendo sull'attentato di Nizza dopo aver sospeso la seduta sull'instaurazione del lockdown per recarsi alla cellula di crisi al ministero dell'Interno, ha detto che «la risposta della Francia sarà ferma, implacabile e immediata».

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha comunicato il passaggio da 3mila a 7mila dei militari dell'operazione 'Sentinelle', preposta alla sorveglianza armata antiterrorismo ad opera dell'esercito. Dal 2015, dopo gli attentati, i militari sono stati chiamati di rinforzo per la sorveglianza nelle strade e ai luoghi sensibili.



Parroco: eravamo stati allertati su rischi attacchi

«Eravamo stati avvisati da due, tre giorni, che c'era il rischio di attacchi supplementari con l'approssimarsi delle Feste di Ognissanti, perché alcuni facevano il legame tra la festa dei morti cristiani e il fatto di far crescere il numero di morti», ha detto il parroco di Nice-Centre, Gli Florini, intervistato da BFM-TV in seguito all'attacco alla Basilica di Notre-Dame. «Stavamo in guardia ma non pensavamo che sarebbe potuto accadere in questo modo», ha aggiunto.