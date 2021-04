No-Alibi culture: basta lamentele, è l'ora del far accadere le cose

La alibi culture innesca un circolo vizioso tra la mancanza di responsabilità e l'incapacità di “far accadere le cose”, making things happen dicono gli anglosassoni.

Purtroppo anche la pandemia è diventata un “alibi” per non far accadere le cose - e mentre scrivo la parola “alibi” la metto tra tante virgolette perché non intendo in nessun modo sminuire la complessità della situazione e la fatica che ognuno sta affrontando. Però la verità è che molte persone e aziende si stanno comportando come se fossero in stand-by, con il cambio in folle, aspettando di “tornare alla normalità” per attuare trasformazioni.

E invece questo è il momento di far accadere le cose, di abbandonare la “cultura degli alibi” in favore di una forte, decisa e condivisa No-Alibi Culture. Scritta con le lettere maiuscole. È necessario per il sistema Paese, per le aziende e per ogni persona: si deve smettere di lamentarsi della situazione e cominciare a domandarsi “Cosa posso fare per superare le circostanze e raggiungere i risultati che desidero?”.

La crisi dell'accountability

La “alibi culture” è legata alla crisi dell'accountability, ovvero della capacità di una persona di raggiungere i risultati oltre le difficoltà e le circostanze riconoscendo in sé la persona responsabile e riconoscibile - accountable - dei risultati, positivi o negativi, ottenuti. Questa cultura ha un effetto negativo non solo sulla produttività dell'azienda, ma anche sull'engagement dei dipendenti, che più si sentono agenti passivi (“vittime”), più si lamentano, meno fanno accadere le cose e meno si sentono ingaggiati.

Questo legame tra cultura dell'alibi ed engagement è stato messo in luce per la prima volta dal Landmark Workplace Accountability Study, ancora oggi lo studio più ampio e accreditato sul tema, pubblicato nel 2014.