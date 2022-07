No all’annullamento delle nozze perchè lui non credeva nella fedeltà (se la moglie non lo sapeva)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non può essere riconosciuta in Italia la sentenza con la quale il tribunale ecclesiastico passa un colpo di spugna sul matrimonio, perché lui non ha mai creduto nella fedeltà, se si tratta di un “particolare” del quale la moglie non era al corrente. Circostanza che non aveva impedito al Tribunale ecclesiastico di annullare un sì pronunciato in assenza da parte di lui di uno dei bona matrimonii, e dunque di una delle proprietà essenziali, sulle quali si fonda il matrimonio canonico, la cui esclusione, anche da parte di uno solo dei coniugi fa scattare la nullità.

I bona matrimonii

Nelle condizioni imprescindibili delle nozze religiose ci sono la “fede” nell’indissolubilità del vincolo coniugale, l’apertura alla nascita di figli e l’accettazione del vincolo di fedeltà esclusiva all’altro coniuge. E proprio a quest’ultimo il ricorrente - che contestava la mancata adesione dei giudici di merito alla decisione ecclesiastica - aveva affermato di non aver mai creduto. Insomma era andato all’altare più che scettico sulla possibilità di volere per sempre la sola donna alla quale si stava legando. Per la Chiesa bastava. Per i giudici interni, invece, serviva la dimostrazione che la signora fosse consapevole del pensiero del marito sul tema. Dunque che lo conoscesse o che fosse, con la dovuta diligenza, nelle condizioni di conoscerlo. E in effetti, non sono poche le aspiranti moglie che, prima di salire sull’altare, cercano di capire se il futuro marito sarà a prova di tentazioni, anche se sul punto è difficile avere certezze e non mancano le sorprese. Nello specifico la signora era del tutto ignara della vulnerabilità del marito, nè, pur impegnandosi, aveva elementi per conoscerla. A lui non resta che il nostrano divorzio.