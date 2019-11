No all’uso degli oli vegetali esausti come combustibile al posto del metano La Corte europea nega l’autorizzazione all’impiego degli oli esausti per alimentare una centrale elettrica in sostituzione del metano perché il prodotto classificato come <i>end of waste </i>non è presente nell’elenco dei combustibili autorizzati . Necessario un decreto ad hoc di Paola Ficco

(© Carlo Morucchio)

Se non è presente nell'elenco dei combustibili autorizzati, un prodotto ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti non può sostituire il metano. Per questo serve un decreto ad hoc. Se lo Stato membro ritiene che non è dimostrata l'assenza di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana, la procedura di adozione del decreto non è coordinata con quella di autorizzazione dell'uso di tale sostanza come combustibile.

Con questo principio si è espressa la Corte europea di Strasburgo che, con la sentenza del 24 ottobre 2019 (C-212/18), ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Tar Piemonte con ordinanza del 14 febbraio 2018.

La vicenda

Il contenzioso amministrativo era insorto tra la Provincia di Cuneo, l' Arpa e un'azienda locale la quale, per alimentare la sua centrale di produzione di energia termica ed elettrica, aveva chiesto l'autorizzazione a sostituire il metano con un bioliquido ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti. La Provincia aveva rigettato l'istanza di autorizzazione. Il bioliquido che l'azienda voleva utilizzare era prodotto da un terzo come “ end of waste ” e poteva essere commercializzato solo con la dicitura “prodotto da recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodiesel”. La provincia aveva negato l'autorizzazione perché il combustibile non figurava nell'allegato X alla parte Quinta del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) e, pertanto, continuava a considerare l'olio vegetale come un rifiuto. Il Tar Piemonte aveva chiesto alla Corte se quanto non previsto dall’ allegato X dovesse essere considerato rifiuto e se fosse corretto che il materiale non potesse essere considerato combustibile nell'ambito della procedura di autorizzazione dell'impianto.

La sentenza

La Corte Ue si pronuncia sull'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 6 della direttiva sui rifiuti (2008/98) sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) e dell'articolo 13 della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (2009/28) sulla proporzionalità e il coordinamento delle norme sulle autorizzazioni energetiche. La Corte ricorda la norma italiana sull'end of waste (come all'epoca vigente) e, soprattutto, la definizione nazionale di “combustibile” di cui all'articolo 268, lett. eee-bis, Dlgs 152/2006 che esclude espressamente i rifiuti.