“No Bears”, un atto politico sul valore della libertà

Un inno alla libertà e al potere del cinema, firmato da Jafar Panahi: alla Mostra di Venezia è stato presentato in concorso “No Bears”, il nuovo lungometraggio del grande regista iraniano, arrestato lo scorso luglio dal governo del suo paese per scontare la condanna a sei anni di reclusione inflittagli nel 2020 perché accusato di lavorare a film anti-regime.



Nel 2010 a Panahi era stato inoltre vietato di realizzare nuovi film, di viaggiare e di rilasciare interviste sia in Iran che all'estero per vent'anni con l'accusa di “propaganda contro il regime”: da quel momento l'autore ha girato in clandestinità, firmando lungometraggi importanti come “This Is Not a Film” del 2011 o “Taxi Teheran” del 2015, con cui ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino.

Con queste pellicole Panahi è sempre riuscito a far sentire la sua voce e non fa eccezione questa sua nuova opera, in cui sposta l'attenzione dalle contraddizioni e ingiustizie della città di Teheran a quelle dell'Iran rurale.Come nei suoi lavori precedenti, il regista è anche il principale interprete dei suoi film, capaci di combinare con equilibrio realtà e finzione: in “No Bears” Panahi si trova in un villaggio al confine con la Turchia, mentre da remoto segue la lavorazione di una pellicola che la sua troupe sta girando nella capitale.

Un film sul potere del cinema

Ci sono numerosi spunti in questo prodotto, che mescolano giustizia sociale e desideri di fuga: tra le sequenze più rilevanti di “No Bears” c'è un momento in cui il regista si trova prossimo a superare il confine iraniano, salvo poi tornare indietro in una sorta di anticipazione della parte conclusiva in cui sceglie di restare, nonostante il rapporto non facile con gli abitanti del luogo.Seppur la messinscena sia molto semplice, Panahi riesce a dare comunque vita a un'interessante riflessione sul potere dell'immagine, sulla fotografia e sul cinema stesso: durante un processo locale, in cui è imputato, rompe le tradizioni locali e sceglie di filmarsi così da sottolineare ancora quanto la verità debba essere documentata e non possa essere mai taciuta.

Un messaggio che trascende dal film stesso e diventa metafora dell'intera situazione che il regista, purtroppo, sta ancora vivendo.“No Bears”, così, è un vero e proprio atto politico, che merita un posto in palmarès.