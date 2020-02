No a compromessi sulla sovranità tecnologica di Marco Carrai

2' di lettura

Le cronache recenti si sono occupate in maniera diffusa di due temi apparentemente lontani ma che, a ben vedere, si incontrano nella società del futuro: l’introduzione del 5G e l’epidemia di Coronavirus partita dalla Cina.

È chiaro che, almeno in superficie, una nuova forma di tecnologia che stravolgerà le comunicazioni sociali e un virus nulla possono avere in comune ma, analizzando bene i fatti, scopriremo invece che nel prossimo futuro il mondo sarà plasmato anche da questi due eventi.

Fino a oggi l’uomo utilizzava la Rete per le proprie comunicazioni. Con il 5G, vi sarà invece immerso. La nuvola dei nostri dati sarà intorno a noi e noi faremo parte di una nuova dimensione tecnosociale. Realtà aumentata, Internet of Things, Artificial Intelligence in real time sono rivoluzioni che metteranno l’uomo non al centro dell’universo, come l’umanesimo e il rinascimento ci hanno tramandato, ma lo fonderanno con la tecnologia. L’uomo tecnologico non sfrutta la tecnologia, ne è parte integrante.

Dall’altra parte il Coronavirus sta cominciando a incidere su una società, come quella cinese, abituata fin dalla rivoluzione culturale a cambiamenti repentini e al contempo profondi. In questi giorni di coprifuoco, i cinesi hanno continuato a comprare e mangiare attraverso l’e-commerce e le consegne dei rider a domicilio. Le scuole hanno ripreso le attività attraverso lezioni via Skype che ognuno può seguire da casa propria. È l’embrione di uno spostamento da una dimensione fondata sulla relazione sociale classica a una nuova forma di società che invece ha come base l’immersione e la fusione con la tecnologia.

Che sia il Coronavirus o un altro fattore ad accelerare questa tendenza, essa indica dove si dirige il mondo. Ecco allora che la visione di potere e di dominio che un tempo passava per la protezione dei confini nazionali oggi passa per il controllo delle reti tecnologiche. È lì che si combatte la nuova battaglia. È lì che l’Europa, mai riuscita nel suo progetto politico, mai in grado di pensare in termini di difesa comune, deve assolutamente giocare un ruolo.