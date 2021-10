Scontri a Roma, aperte due inchieste. Draghi alla Cgil: abbraccio con Landini

3' di lettura

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto nella sede nazionale della Cgil per portare la solidarietà del governo al segretario Maurizio Landini, dopo l’assalto subito sabato dalla sede del sindacato da parte di un gruppo di manifestanti no green pass guidati dagli esponenti di Forza Nuova. Mario Draghi è stato accolto all’ingresso della Cgil da Maurizio Landini, da altri dirigenti sindacali e da un centinaio di iscritti che facevano ala. E’ scattato un lungo applauso quando Draghi e Landini si sono abbracciati.

Landini: grazie Draghi, visita ha significato importante

«Ho ringraziato il presidente Draghi. La sua visita ha un significato molto importante. Ha voluto manifestare la vicinanza suo delle istituzione e del Governo per impedire il ritorno a un passato che non vogliamo non ritorni. È un fatto non scontato ma particolarmente importante e significativo». Così il segretario Cgil Maurizio Landini dopo aver incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Bonomi: ferma condanna di Confindustria per assalto a Cgil



«Esprimiamo una ferma condanna a quanto accaduto sabato e a qualsiasi forma di estremismo. Nessun profittatore deve trarre vantaggio dalla violenza» ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi - ospite stamattina a Reggio Emilia all’inaugurazione di un digital automation lab di Unindustria locale - commentando l’assalto alla sede della Cgil a Roma. «Credo che, assieme alle organizzazioni sindacali, la miglior risposta che possiamo dare è realizzare il patto per la crescita invocato anche dal premier Draghi. Potremmo non andare d’accordo, ma ricordiamo che andiamo tutti nella stessa direzione, ossìa il bene del Paese», ha continuato Bonomi, per il quale l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro che entra in vigore il 15 ottobre «va rispettato in maniera rigorosa».

«Non è una posizione per tutelare solo le nostre imprese - ha spiegato Bonomi . Anzi, sappiamo che potrebbe esporci a carenze di personale. Ma il nostro spirito è un altro, abbiamo una responsabilità nazionale. Le fabbriche devono essere luoghi non solo di lavoro e reddito, ma di sicurezza per la comunità. Chi non rispetta l’obbligo, si mette fuori da patto di coesione sociale nazionale»