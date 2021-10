No Green pass «offendono la memoria della Shoah». Condanna per il corteo di Novara

Green pass non paragonabile a campi di concentramento

«È pazzesco che si manifesti in questo modo. La storia bisogna conoscerla e fatti del genere mi lasciano senza parole. Lo sforzo della nostra Comunità va soprattutto nella direzione della conoscenza, del sapere. Ovviamente del sapere rivolto a tutti, non solo alle nuove generazione di ebrei. È evidente – evidenzia Bottini Treves – che si tratta di un problema culturale, altrimenti non vedo come sia possibile concepire cose di questo genere. Non si può accostare una tematica come quella sul Green Pass a quella del filo spinato dei campi di concentramento e della Shoah».

Di Segni: un’offesa alla Memoria

Sulla stessa linea, la ferma condanna della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, che evidenzia come davanti a queste farneticazioni non si possa invocare la libertà d'espressione garantita dalla costituzione. Questi paragoni impossibili, rileva infatti Di Segni, rappresentano «un assoluto abuso e un'offesa alla Memoria, che non è solo Memoria ebraica».

Gli accostamenti dei campi di concentramento alle restrizioni anti-Covid, compreso il Green pass, «sono paragoni pericolosi» è il commento a LaPresse del vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruben Della Rocca. Che avverte: «Bisogna fare attenzione a non dare troppa visibilità a questi gruppi. Loro cercano di attirare l'opinione pubblica con provocazioni indegne, ma sono i numeri a ricordarci che sono irrilevanti. È doveroso fare cronaca, ma l'impressione è che ormai usino questi paragoni soprattutto per finire sui giornali».



Speranza: cose viste a Novara fuori da grazia di Dio

«Quello che ho visto a Novara è fuori dalla grazia di Dio». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Mezz’ora in più, su RaiTre, riferendosi ai manifestanti contro il Green pass vestiti da deportati nei campi di concentramento. «Nel 13% di chi non si è ancora vaccinato, c’è chi ha paura, non sono tutti no-vax. Il modo migliore per convincerli non è insultarli, ma convincerli con dati scientifici».

Il sindaco: 90% è vaccinato, protesta inaccettabile di pochi

Del pomeriggio di domenica la presa di posizione del sindaco di Novara, Alessandro Canelli – alla guida di una coalizione di centrodestra, rieletto alle recenti amministrative con circa il 70% di voti al primo turno –. «Paragonare una posizione ideologica relativa ad un vaccino e ad un Green pass alla pagina più tragica della nostra storia e a persone che sono state deportate, umiliate, torturate, annientate psicologicamente e assassinate è a dir poco vergognoso» si legge nella nota di Canelli. «Esprimere le proprie idee e il proprio pensiero è non solo giusto, ma anche un diritto sancito dalla Costituzione. Quindi nulla da dire sulla possibilità di manifestare il dissenso al Green pass, ma ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati e soprattutto non attraverso la violenza. Perché di questo si tratta, di violenza psicologica che va condannata con forza esattamente come la violenza fisica».