Tornano i cortei No green pass: tensioni a Trieste

Sono ottomila le persone che partecipano al corteo del Coordinamento No Green pass a Trieste. Lo ha reso noto la Questura di Trieste. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi dieci anni dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green pass e No vax, quando hanno sfilato in centro circa 15mila persone.

“Libertà, vogliamo libertà” e “no green pass” sono alcuni dei cori intonati dai manifestanti, appartenenti a diverse categorie professionali e provenienti da differenti città. Immancabile anche il coro “la gente come noi non molla mai”, colonna sonora delle proteste non vax e no pass che si susseguono da settimane in città. Non tutti indossano la mascherina, nonostante la prescrizione che lo prevede.

Si tratta oggi del settimo corteo a Trieste contro il Green pass. Giunto in piazza Oberdan, il corteo si è fermato e ha concluso la manifestazione invece di tornare al punto di partenza, in piazza della Libertà, come era previsto. Secondo quanto hanno spiegato gli organizzatori, i manifestanti si sono fermati prima perché in piazza Oberdan ha sede il Consiglio regionale e dunque simbolicamente la protesta ha coinvolto anche le istituzioni regionali dalle quali si sono sentiti “attaccati”.

Un gruppo di circa 200 manifestanti intorno alle 18 ha tentato di raggiungere piazza Unità d’Italia da piazza della Borsa, spingendo le transenne in avanti nel tentativo di far arretrare lo schieramento delle forze dell’ordine. Queste, però, hanno reagito respingendo i manifestanti e agitando anche i manganelli.

Corteo a Milano

Un giornalista è stato aggredito in piazza Fontana a Milano poco prima dell’inizio del 16esimo corteo contro il green pass. I due responsabili, come si apprende, facenti parte del gruppo di manifestanti, hanno tentato di impedire le riprese. Sono stati prontamente bloccati ed identificati da personale della Polizia di Stato che li ha accompagnati in Questura. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si era detto in mattinata “un po’” preoccupato per il corteo. Purtroppo i grandi assembramenti, in questo momento di ripartenza (del contagio, ndr) da noi fortunatamente sono ancora limitati, ma nel resto d’Europa molto più vivace, non vanno molto bene e rischiano di essere pericolosi”, ha detto Fontana a margine del workshop della scuola politica della Lega a Milano. “Poi anche per i commercianti è sicuramente qualcosa che procura loro dei danni”, ha aggiunto Fontana.

Dopo una prima parte di percorso “ufficiale” i manifestanti no green pass non hanno più seguito l’itinerario stabilito dalla questura di Milano e all’altezza di corso di Porta Romana hanno deviato verso via Crocetta e “invaso” via Beatrice d'Este creando disagi al traffico. Ieri “l'impossibilità di giungere ad un percorso condiviso” aveva indotto il questore a emettere un “provvedimento di prescrizione”, imponendo che, dopo il concentramento in piazza Fontana, l’iniziativa terminasse alle 21 in piazza Oberdan.

Il percorso prevedeva dopo corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires fino in piazza Oberdan.

Mille a Torino

Un migliaio di persone partecipano al corteo No Green Pass a Torino, per il 15esimo sabato conseguito. I manifestarti sono partiti da Piazza Castello. “La gente come noi non molla mai” gridano. Il corteo procede in direzione Giardini Reali e dovrebbe poi dirigersi in corso San Maurizio, sempre nel centro cittadino. A Novara è convocato invece alle 18 il presidio No Green pass, una settimana dopo il corteo con i manifestanti vestiti da deportati nei lager organizzato dall’infermiera dell’ospedale che è stat poi sospesa dall’azienda ospedaliera e dal sindacato