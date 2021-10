Rischio infiltrati, Coordinamento 15 ottobre annulla corteo No Green pass di domani a Trieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neonato Coordinamento 15 ottobre ha annullato il corteo “No Green pass” che domani, venerdì 22 ottobre, sarebbe dovuto partire alle ore 14 da Largo Riborgo a Trieste e al quale erano attese 20mila persone. Gli organizzatori, infatti, come rende noto la Questura, hanno revocato il preavviso richiesto. Dietro la decisione con ogni probabilità il timore che l’iniziativa potesse essere strumentalizzata trasformandosi in un boomerang, proprio alla vigilia dell’incontro in programma nel finesettimana con il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli (M5s). Sul corteo era alta l’allerta sia per l’elevato numero di persone attese, che per il paventato rischio che la manifestazione potesse essere infiltrata da Black bloc o violenti.

I fautori della protesta

In attesa di capire le conseguenze dell’improvviso stop alla manifestazione, molti aspetti della rivolta iniziata il 15 ottobre scorso nel capoluogo giuliano contro l'obbligo di presentazione del certificato verde per accedere sui luoghi di lavoro sono ancora da chiarire. A partire dalla regia della stessa. Se non ci sono dubbi, infatti, che il la alle proteste (pacifiche) sia stato dato da quella parte dei portuali triestini, circa 400, che fanno riferimento al sindacato Clpt, decisi a bloccare l'operatività dello scalo marittimo ma mai arrivati ad azioni di picchettaggio, con il passare dei giorni è apparso poi evidente che il testimone è passato nella forma e nella sostanza ai manifestanti, locali e soprattutto non, giunti a dare manforte.

Polemiche dopo le sgombero del varco IV

A fare da spartiacque è stata la giornata di lunedì 18, caratterizzata dallo sgombero del varco IV del porto da parte delle forze dell'ordine, con successive code polemiche anche a livello politico. «Non erano portuali quelli che hanno fatto la manifestazione ai Campi Elisi quel pomeriggio», hanno ribadito da ultimo i portuali, che nel frattempo hanno preso le distanze dal loro portavoce Stefano Puzzer, dimissionario, lasciando le redini di una protesta che si teme possa assumere tratti anche violenti qualora il movimento spontaneo formatosi in questi giorni venisse innervato da minoranze violente.

Da ciò le mani avanti dei lavoratori del porto, che nel precedente corteo di 15mila persone dell'11 ottobre avevano garantito il servizio d'ordine: «Pur restando contrari al Green pass - hanno fatto sapere - non aderiremo a nessun coordinamento». Confermata anche la volontà di tenere le distanze «da gruppi che si stanno creando, soprattutto quelli violenti. Non facciamo parte di quelle fazioni, non vogliamo la violenza. Ci dissociamo da quello che può venir fuori».