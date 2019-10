No all'integrativa se i redditi sono attestati solo da «Cu»

Un lavoratore dipendente, che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, poiché in possesso soltanto di redditi di lavoro dipendente (Certificazione unica) e dell'abitazione principale, ha ignorato che avrebbe potuto detrarre le spese sostenute due anni fa per lavori di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 16-bis del Tuir. È possibile presentare un'integrativa a favore?

Con la risoluzione 25/E del 30 gennaio 2008 l'agenzia delle Entrate ha affermato che non può essere prodotta (in base all'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98) una dichiarazione integrativa a favore del contribuente che sia titolare esclusivamente di redditi attestati dalla Certificazione unica (Cu), poiché questa certificazione non è assimilabile ai modelli dichiarativi 730 o Unico (l'attuale Redditi), i soli suscettibili di integrazione. Va osservato, peraltro, che con la circolare 12/E/2003, in occasione della sanatoria fiscale introdotta con la legge 286/2002, era stato espresso un diverso parere.