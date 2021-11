«No a Mps e no alle fusioni cross border, Bbva crescerà in Europa con la banca digitale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Bbva punta a crescere in Europa nel digital banking partendo dall’Italia, non è interessato a Mps né in questa fase a operazioni di aggregazione cross border. Non teme le nuove regole di Basilea 4 perchè su Bbva avranno un impatto limitato ed è in prima fila nell’impegno per la finanza sostenibile andando avanti con il piano di convogliare 200 miliardi di euro in finanziamenti sostenibili tra il 2018 e il 2025.

Sono alcuni dei temi affrontati in questa intervista esclusiva a IlSole24Ore da Onur Genç...