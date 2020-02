No alla particolare tenuità del fatto per l’uso del cellulare della Pa Impossibile invocare la non punibilità, anche a fronte del ristoro del danno e dello status di incensurato, perché il reato è abituale di Patrizia Maciocchi

Nessuna possibilità di restare impunito grazie alla particolare tenuità del fatto per il dipendente della pubblica amministrazione che usa abusivamente il cellulare di servizio.

Il ristoro del danno

La Cassazione (6550) accoglie il ricorso della pubblica accusa e passa un colpo di spugna sulla sentenza con la quale la Corte d’appello aveva invece concesso il trattamento di favore previsto dall’articolo 131-bis del Codice penale che scatta quando il fatto è particolarmente lieve. Alla base della “clemenza” della Corte, la considerazione del costo complessivo delle telefonate, mille euro, una somma “rimborsata” , lo “status” di incensurato e il fatto che l’imputato ignorasse di avere un contratto a tariffa bundle e non flat.

L’abitualità del reato

Per il Pm è tutto ininfluente perché la non punibilità per particolare tenuità del fatto non si può applicare in caso di reato abituale . E nello specifico l’abitualità c’era perché le telefonate proibite, che avevano avuto come conseguenza la condanna per peculato, erano state fatte nell’arco di due anni.