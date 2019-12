«No time to die»: arriva il trailer di James Bond girato tra i Sassi di Matera L’atteso trailer di «No Time To Die», venticinquesimo appuntamento con 007, mostra in sintesi il repertorio di Bond e scene girate a Matera, tra i Sassi, e a Gravina in Puglia di Eliana Di Caro

Lo 007 Daniel Craig di fronte alla sua erede, la futura 007 Lashana Lynch

1' di lettura

Lo si vede precipitare dal ponte di Gravina (Bari), sgommare rocambolescamente a Matera tra i Sassi con una moto, pronunciare le sue parole identitarie («Sono Bond. James Bond»): è uscito il trailer del film dell’agente segreto di Sua Maestà , interpretato per l’ultima volta da Daniel Craig, nelle sale il 9 aprile 2020.

La locandina di «No time to die»: sullo sfondo, la Cattedrale di Matera

Nella pellicola diretta da Cary Fukunaga, ritroviamo Lea Seydoux nei panni della Bond Girl (è la Madeleine Swann che abbiamo incontrato in Spectre, 2015) e Ralph Fiennes in quelli di M. Naomie Harris è Moneypenny e Ben Whishaw il mitico Q, mentre la parte del cattivo è affidata al premio Oscar (per Bohemian Rhapsody) Rami Malek.

In No Time To Die si incontra anche il prossimo 007 che sarà una donna, l’attrice di origine giamaicana Lashana Lynch.