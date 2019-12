«No time to die», ecco l’Omega che sarà al polso di James Bond Svelato a New York l’orologio realizzato dal marchio del gruppo Swatch realizzato in stretta collaborazione con Daniel Craig e con i produttori del 25° capitolo della saga cinematografica 007: sarà in vendita da febbraio 2020, mentre il fil sarà nei cinema il 9 aprile 2020 di Paco Guarnaccia

2' di lettura

Il quattro dicembre, in contemporanea con il rilascio del primo trailer ufficiale dell’attesissimo No time to die, il 25° capitolo della saga cinematografica 007 che sarà al cinema il 9 aprile 2020, Omega ha presentato ufficialmente l’orologio indossato nel film dall’attore inglese Daniel Craig, per la quinta volta nei panni di James Bond: il Seamaster Diver 300M 007 Edition.

Il modello - che sarà in vendita a partire da febbraio nelle boutique di proprietà del brand svizzero (nel portafoglio dei marchi di Swatch Group) - è stato realizzato in stretta collaborazione con lo stesso Craig e con i produttori del film. Infatti, l’utilizzo di materiali solidi e leggeri come il titanio Grado 2 (sia per la cassa di 42 mm di diametro sia per il bracciale) o l’alluminio in marrone “tropical” (sia per il quadrante sia per l’anello posizionato sulla lunetta) fanno di questo orologio il compagno da polso perfetto per un action hero come Bond. Oltre che per chi è appassionato di orologeria sportiva.

I codici del comandante Bond

«Durante la collaborazione con Omega, abbiamo concluso che un orologio leggero sarebbe stato fondamentale per un militare come 007. Ho suggerito anche alcuni colori e tocchi vintage per conferire all’orologio un look unico. Il risultato finale è straordinario», ha spiegato Craig. Dal momento che James Bond è un comandante della Marina Militare Britannica, tra le caratteristiche di questo speciale Seamaster 300M è possibile notare sul fondello dei numeri e una lettera che richiamano dei codici particolari: lo 0552 serve a indentificare il personale in Marina, lo 9237697 è usato sugli orologi subacquei, lo 007 è il nome in codice di Bond, il 62 è l’anno del primo film dell’agente segreto (Licenza di uccidere) e la A è la lettera che si usa per segnalare che un segnatempo ha la corona a vite.

Stile e precisione